Согласно подписанному закону, государственный "Ощадбанк" стал участником системы гарантирования вкладов физических лиц.

Владимир Зеленский 12 апреля подписал закон о полном гарантировании государством вкладов физических лиц на период военного положения и три месяца после его завершения.

Как сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Телеграм-канале, закон также устанавливает, что впоследствии максимальная сумма возмещения по вкладам составит 600 тыс. грн по сравнению с 200 тыс. грн.

"Законом предусматривается решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что закон предусматривает, что государственный "Ощадбанк" станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц со дня вступления его в силу.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений относительно суммы возмещения средств по вкладам в размере не менее 600 тысяч гривен, которые вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц".

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