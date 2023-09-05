В ГССТ отметили, что благодаря этой технике саперы смогут более эффективно работать по своему основному назначению.

Киев передал Государственной специальной службе транспорта Министерства обороны Украины (ГССТ) новые автомобили для саперов. Об этом сообщается на Facebook-странице ГССТ.

"Уважаемые Киевляне! Группа разминирования Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины получила новые автомобили для наших саперных групп. Благодарим громаду Киева и городского голову Виталия Кличко за помощь!" – говорится в сообщении.

В ГССТ отметили, что благодаря этой технике саперы смогут более эффективно работать по своему основному назначению.

Видео дня

"Благодаря этому транспорту наши саперы смогут работать на дорогах, в лесу, на объектах инфраструктуры по своему основному профилю", – сказал командир группы разминирования Государственной специальной службы транспорта Александр Прижиков.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко расходы городского бюджета Киева на помощь военным в этом году увеличены до 5 миллиардов гривен. Кроме того, на сессии Киевсовета 31 августа силам безопасности и обороны было выделено 800 миллионов гривен на строительство фортификационных сооружений. Также Виталий Кличко предложил передать 300 миллионов Минобороны в виде субвенции для приобретения дронов и средств антидроновой защиты.