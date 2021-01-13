Согласно документу, госслужащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе» № 1086-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 декабря 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Согласно документу, государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Что предусматривает закон

Срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет по решению сельского, поселкового, городского головы, председателя районного, районного в городе, областного совета.

Решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправления принимает председатель соответствующего совета ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Полномочия субъекта назначения в отношении руководителя Аппарата Верховной Рады, кроме случаев, предусмотренных пунктом 35 части первой статьи 85 Конституции Украины, осуществляет председатель ВР.

Также, согласно закону, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения COVID-19, приостановлено действие положений Закона Украины «О государственной службе» и Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти» в части проведения конкурсов на должности государственной службы.

В новосозданных органах государственной власти, которые были образованы в течение действия карантина, отбор на должности государственной службы в установленном Кабинетом министров порядке не проводится. Назначение на должности государственной службы в таких органах осуществляется по результатам конкурса в соответствии с положениями Закона Украины «О государственной службе».

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Автор: Юлия Янкевич