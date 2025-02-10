Иногда для решения сложных вопросов необходимо связаться с "живым" человеком.

В эпоху технологий многие банки, мобильные операторы, перевозчики и даже государственные учреждения перешли на онлайн-формат. Это значит, что при возникновении каких-либо вопросов можно связаться с сотрудником организации в чате или даже воспользоваться ботом поддержки. Но иногда нам необходим человек-оператор, поэтому важно знать, какая горячая линия Новой почты, Приватбанка, Киевстара и многих других компаний.

Горячая линия Новой почты и Укрпочты

Компания Новая почта давно стала лидером почтовых перевозок по Украине и за границу. Многие данные пользователи могут увидеть в приложении или на сайте, но если вам нужно позвонить оператору, воспользуйтесь одним из следующих номеров, все они работают круглосуточно и без выходных:

для абонентов Киевстар - 098 450 06 09

для абонентов Водафон - 050 450 06 09

для абонентов Лайфселл - 093 450 06 09

Но не только по вышеперечисленным контактам доступна Новая почта - горячая линия существует не одна. Есть единый номер для абонентов любых мобильных операторов, по которому можно звонить бесплатно, находясь в любой точке Украины - 0 800 500 609.

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Если вы планируете звонить на Новую почту со стационарного телефона, то лучше воспользоваться номером +38 044 4 500 609, потому что с мобильного оператор будет взимать плату.

Для пользователей сервиса Nova pay также есть отдельный контактный номер - 0 800 30 79 79.

Второй популярный почтовый перевозчик также имеет свой контактный центр, и это Укрпочта - горячая линия работает с 08:00 до 22:00, номер 0 800 300 545 работает для физических лиц. Корпоративные клиенты - юридические лица - могут получить консультацию, позвонив по номеру +380 50 100 34 14 или +380 67 400 34 00 с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу или с 8:00 до 18:00 в субботу.

Горячая линия Приватбанка, Монобанка, Ощадбанка, А-банка и ПУМБ

Пять самых популярных банков Украины также ориентированы на своих клиентов, поэтому для решения вопросов иногда можно не идти в отделение, а просто позвонить в контакт-центр.

Первым назовем Приватбанк - горячая линия у него одна, однако номера телефонов разные:

3700 - для бесплатных звонков по Украине с мобильных операторов;

+38 073 716 11 31 - для звонков со стационарных телефонов или из других стран;

+38 073 900 00 02 - для пользователей премиум-поддержки банка;

0 800 500 030 - поддержка обслуживания POS-терминалов.

Все номера работают круглосуточно, обращаться могут и физические, и юридические лица.

Следующий в списке мобильный банк, который не имеет физических отделений, Монобанк - горячая линия у них также одна, но номера разные для жителей Украины и для клиентов, которые находятся в других странах:

0 800 205 205 - для звонков на территории нашей страны;

+38 044 237 20 60 - для абонентов за границей.

Горячая линия Монобанк доступна круглосуточно по обоим номерам телефонов.

Если вам нужно позвонить в Ощадбанк - горячая линия 0 800 210 800 всего одна, с помощью которой вы можете абсолютно бесплатно для стационарных и мобильных телефонов связаться с оператором. Горячая линия Ощадбанка на безоплатной основе возможна только для клиентов банка, которые находятся на территории Украины.

Также среди любимых украинцам банков можно выделить и А банк - горячая линия 7776 работает круглосуточно и без выходных для всех клиентов банка, которые звонят из Украины. Для тех, кто хочется связаться с сотрудником организации, будучи за границей, существует другой контактный номер - +38 056 722 0 555.

Последний банк в нашем списке - ПУМБ - горячая линия у него не одна, их целых три в зависимости от вашего мобильного оператора:

для абонентов Киевстар - +38 096 290 7 290

для абонентов Водафон - +38 050 290 7 290

для абонентов Лайфселл - +38 093 290 7 290

Также есть единая горячая линия ПУМБ по номеру +38 044 290 7 290, которой может бесплатно пользоваться клиент банка и по Украине, и за границей. Собственникам малого и среднего бизнеса при возникновении каких-либо вопросов лучше звонить на другой номер - 0 800 501 275 в будние дни с 9:00 до 18:00, все звонки также совершенно бесплатны.

Горячая линия Киевстар, Водафон и Лайфселл

Далеко не все абоненты, которые пользуются услугами мобильного оператора Киевстар, знают, какая у него горячая линия. Вы можете набрать короткий номер 466 или использовать многоканальный 0 800 300 466. Звонки для абонентов сети бесплатные в пределах Украины, а вот в роуминге придется выполнить другую процедуру. Вам нужно будет набрать комбинацию *105*466# и сделать звонок, который автоматически "сбросят". Через несколько минут оператор сам перезвонит вам с корпоративного номера.

Горячая линия Водафон доступна для абонентов по номеру 111, за который не взимается плата, если вы звоните с территории Украины. Также есть и другие номера:

для клиентов других операторов и в национальном роуминге - 0 800 400 111

для абонентов Водафон в других странах - 380 500 400 111.

Владельцы малого и среднего бизнеса также могут обратиться в компанию по разным вопросам. Если нужно обсудить нюансы обслуживания, звоните 050 462 0004, а для нового подключения доступен номер 0 800 400 007. Звонки по всем вышеперечисленным номерам можно совершать с 8:00 до 23:00.

Третий мобильный оператор в Украине - Лайфселл также может оказать своим клиентам помощь и поддержку. Горячая линия 5433 подходит для абонентов Лайфселл, 0 800 20 5433 - для пользователей других мобильных операторов, а также для звонков со стационарных телефонов, а если вам нужно позвонить из другой страны, наберите номер +38 063 5433 111.

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