Члены хоровой капеллы «Дударик», муниципальный хор «Гомон» совместно с депутатами Львовского горсовета и работники мэрии спели Гимн.

Во Львове отпраздновали годовщину первого публичного исполнения Государственного Гимна.

Торжественное празднование состоялось на площади Рынок перед городской ратушей.

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Члены хоровой капеллы «Дударик», муниципальный хор «Гомон» совместно с депутатами Львовского горсовета и работники мэрии спели Гимн.

Мероприятие состоялось по случаю 156-й годовщины его первого публичного исполнения. Перед этим медицинские работники развернули на площади национальный флаг.

Гимн Украины: история

Стихотворение "Ще не вмерла Україна" написал в 1862 году этнограф, фольклорист и поэт Павел Чубинский.

Священник Михаил Вербицкий положил на эти слова музыку.

Впервые публично гимн был исполнен 10 марта 1865 года в Перемышле – во время первого в Западной Украине Шевченковского концерта

В январе 1992 года гимн "Ще не вмерла Украина" получил статус Государственного Гимна независимой Украины.

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Автор: УНИАН