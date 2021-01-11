Часть новогодних локаций столицы прекратили свою работу.

В центре Киева на Софийской площади сегодня начали демонтаж главной новогодней елки Украины и праздничных локаций.

Об этом сообщает сайт 44.ua со ссылкой на организаторов праздника в столице. Разобрать конструкции намерены за несколько дней.

Как пишет 24 канал, вход на территорию, где установили елку, закрыт железным забором. Внутрь никого не пускают. Демонтаж начался со снятия всех игрушек и гирлянд. Затем будут разбирать саму конструкцию елки, которая впервые была искусственной.

В сети уже появилось видео с Софийской площади 11 января.

Прекращают работу два катка на киевских локациях, расположенных под Аркой Дружбы народов и на Контрактовой площади. В то же время, в городе пока еще продолжает работу, хоть и в ограниченном режиме, "Зимняя страна" на ВДНХ. По сообщению организаторов, для киевлян доступны следующие локации:

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Тюбинговая горка;

Каток;

Уличные аттракционы.

Ранее в Folk Ukraine сообщили, что новогодние локации прекращают работу с 8 января в соответствии с постановлением Кабмина о жестком карантине.

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Автор: Юрий Годован