Глава ОЕОУ призвал почтить память погибших в войнах Израиля и поздравил с Днем независимости этой страны

Сегодня вечером в Израиле начнется День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, а после него израильтяне будут отмечать День независимости.

Накануне двух важных для израильского народа дней Михаэль Ткач, руководитель Объединённой еврейской общины Украины, выпустил обращение, в котором объяснил связь двух этих дней. Об этом сообщает JewishNews.

В 4-й и 5-й дни месяца Ияр у еврейского народа пройдут сразу два важных дня, которые связаны между собой: Йом а-Зикарон и День независимости Израиля.

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В Йом а-Зикарон — День памяти погибших в войнах Израиля и терактах чтят память тех солдат, которые сражались в войнах за независимость Государства Израиль, которые погибли защищая право Израиля на существование.

"День Траура накануне Дня независимости напоминает о том, чем платит израильское общество за свою независимость — важную вещь для государства, в честь создания которого и установлен День независимости", - сообщил Михаэль Ткач.

Кроме этого, руководитель ОЕОУ также поздравил всех с наступающим Днем независимости Израиля: "5 Ияра Израиль отпразднует уже 72-ю годовщину со дня своего создания в 5708 году. Израиль создавался выдающимися евреями, многие из которых — родом из Украины.

В этот день мы не только радуемся независимости Израиля, его успехам в разных сферах и скорости развития, но также и продолжаем помнить о тех, благодаря кому существует Независимое Государство Израиль.

Желаю Израилю еще долгих лет процветания и новых побед".

Напомним, что официальные церемонии и мероприятия в День траура, а также в День независимости в Израиле пройдут без публики, но будут транслироваться онлайн. Кроме этого, 4 и 5 Ияра (28 и 29 апреля) будут действовать более строгие правила карантина в еврейском государстве.