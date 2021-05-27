Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры проводят обыски в офисном помещении КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева». Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

Читайте такжеГБР проводит обыски в Доме профсоюзовДосудебное расследование в уголовном производстве начато по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по строительству Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве на сумму 9 млн гривень.

Согласно материалам следствия, одно из обществ, осуществляя деятельность по строительству Подольского мостового перехода, по заказу КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», отражало в налоговой отчетности подрядные работы ряда предприятий с признаками транзитности и фиктивности.

Обыски продолжаются с целью получения финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, которое расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

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Автор: Григорий Бондарь