Смелые рыбаки сохранили жизни 2 тысяч мирных жителей.

На Киевщине рыбаки из Страхолесья героически спасали от голода и оккупации людей. Им удалось сохранить жизни 2 тысяч жителей области. Эти рыбаки не хвастаются своими поступками, они просто хотели помочь.

О героизме простых жителей Киевщины сообщает "УП".

12 марта рыбаки помогли спастись от оккупантов беременной женщине, которой уже давно нужно было делать кесарево сечение. Жительница Вышгородского района рассказала, что она была одной из первых, кому повезло спастись от рашистов благодаря "эвакуационному рейсу", который организовали рыбаки.

Эти люди переправляли жителей области на другой берег, как можно дальше от оккупантов. Беременная женщина вспоминает, что в тот день ей было очень страшно. Она постоянно молилась. Лодка шла чуть ли не по льду, был сильный ветер. Однако беременная боялась не только больших волн. В те дни над Киевщиной летели ракеты и беспилотники. Женщина очень боялась, что враг попадет в лодку.

Рыбаки согревали женщину одеялами и всеми силами пытались ее успокоить. К счастью, эвакуация прошла удачно, уже скоро беременная добралась до Киева и родила там мальчика. Сына она назвала Андрюшей, в честь апостола и галилейского рыбака Андрея Первозванного.

Кроме этого, рыбаки с первых дней полномасштабного вторжения спасали людей от голода, рискуя своей жизнью. Они ловили рыбу и раздавали ее людям. Рыбаки кормили даже те села, которые уже были под оккупацией, рассказала Алена Алиева-одна из тех, кто спасал людей.

"Будто в капкане оказались. Кругом лед стоял. Впереди орки. По сторонам леса. Наш аппендикс, наш полуостров, мини-Крым, как мы его называем, отрезали: Страхолесье, Горностайполь, Фрузиновка, Зорин, Губин... Но руки у нас не были связаны", - рассказала она.

К Страхолесью бежали люди из соседних Дитяток, Ораного и Фрузиновки. Через несколько дней после вторжения в селе начала исчезать мобильная связь, уже через неделю начала заканчиваться еда. На одной рыбе прожить трудно. Поэтому рыбаки звонили в Киев и просили друзей о помощи.

"На рыбе долго не проживешь. Заканчивались масло, мука, а без хлеба сыт не будешь, правильно? Обзвонили друзей в столице за помощью. Они привезли на ту сторону через Вышгород продукты, а мы забрали на лодке", - поделилась Алиева.

После успешных первых "эвакуационных рейсов" рыбаки начали масштабно спасать людей. Они вывозили беженцев и привозили еду с лекарствами.

52-летний Андрей, которого все зовут "Пупсиком", был одним из тех, кто организовывал эвакуационные рейсы на лодке. Мужчина рассказывает, что когда он спасал людей, часто видел оккупантов. Они ходили по побережью и смотрели на рыбаков. Однако рашисты были неподготовленны к местности. На Киевщине было много троп, по которым рыбаки вывозили людей и доставляли еду.

В марте жители Страхолесья начали ощущать странную сухость во рту. Оккупанты, которые рыли окопы в Чернобыле, подняли радиационную пыль, она доходила даже до села.

Несмотря на все риски, несмотря на обстрелы и оккупацию, рыбаки спасали людей. Они не боялись и хотели помочь всем, кто мог эвакуироваться и нуждался в еде.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киевской области 70-летняя женщина "наводила" артиллерию ВСУ на оккупантов.

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