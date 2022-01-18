В этом году для безопасного празднования на Крещение подготовлено 15 локаций.

На обустроенных к Крещению локациях в столице будут дежурить спасатели и водолазы, а также работать медпункты.

Об этом сообщается на официальном сайте Киеврады.

Коммунальное предприятие "Плесо" обустроило 15 зон для празднования в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы, а именно:

"Венеция", Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий;

"Наталка", Оболонский район, затока Наталка, ул. Приречная;

"Наталка 2" (парк);

"Галерная", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;

"Предмостная слободка", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;

"Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины;

"Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;

Троещина, Деснянський район, ул. Оноре де Бальзака;

"Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на р. Горенка;

"Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерна;

"Центральная", Днепровский район, г. Днепр, остров Труханов;

Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский;

"Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7;

"Черторой", Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.

На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели Kyiv Lifeguard Service от КП "Плесо" и Специализированной аварийно-спасательной водолазной службы (САРВС), а также будут работать медпункты.

КП "Киевский метрополитен" предупредило, что на станции столичного метро "Гидропарк" завтра, 19 января, будут работать оба выхода - чтобы было удобнее добираться до мест купания тем, кто празднует Крещение.

"Восточный вестибюль будет работать 19 января с 10:00 до 17:00", - отмечено в сообщении.

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Советы тех, кто будет нырять в прорубь

Специалисты спасательной службы КП "Плесо" отметили, чтобы купание было безопасным и не навредило вашему здоровью, стоит начать готовиться к купанию заранее, то есть ни в коем случае не рекомендуют идти в ледяную воду без предварительной закалки организма. Алкоголь нельзя употреблять ни до, ни после погружения, поскольку он ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Заходить в воду следует прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно.

Важную роль играет эмоциональный покой во время обряда. Сломя голову забегать в воду – запрещено, потому что можно и головой о лед удариться, и опасный стресс для организма устроить.

Стоя по пояс в воде, необходимо развернуться лицом к берегу и можно совершить кратковременные погружения путем приседания.

"Холодная вода воздействует на организм таким образом, что появляется мощная эйфория, и есть риск самоуверенных поступков, например, люди начинают плавать (что категорически не рекомендовано), хвастаться длительным пребыванием в воде, делать резкие движения и тому подобное. Поэтому не теряйте контроль над своим эмоциональным состоянием", - отмечают специалисты.

Выходить на берег надо без спешки и осторожно. Одеться необходимо в теплую свободную одежду. Обтягивающая одежда приводит к ускорению охлаждения. После можно согреться теплыми безалкогольными напитками.

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