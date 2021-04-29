Бюро провело обыски на ряде отечественных предприятий в рамках производства о поставках ВСУ некачественной техники.

Государственное бюро расследований провело обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях в рамках уголовного производства по факту закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества по завышенным ценам.

Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила пресс-служба ГБР.

Читайте такжеНовый сюжет о хищениях в "оборонке": в ГПУ отреагировали на обвинения во взяточничестве (видео)В частности, следственные действия проведены на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" и в подразделениях ПАО "АК "Богдан Моторс".

По данным досудебного расследования, эти предприятия в течение 2015-2019 годов заключили с Минобороны контракты на поставку в Вооруженные силы Украины военных автомобилей, оборудования и предоставление услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей.

Речь идет о поставке более 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251", более 800 автомобилей повышенной проходимости "Богдан (МАЗ) 63172", а также о проведении ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупку малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и прочем.

"В ходе досудебного следствия изучаются обстоятельства относительно превышения власти должностными лицами Министерства обороны Украины, которое связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставкой в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов", - сообщили в ГБР.

Указанные следственные действия связаны с непредоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации.

Что этому предшествовало

В феврале 2019 года сайт Bihus.info опубликовал информацию о том, что Олег Гладковский вместе с сыном Игорем был причастен к коррупционным схемам по закупке российских запчастей для украинской военной техники.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского между первым и вторым турами президентских выборов 2019 года.

Летом 2020 года прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу Олега Гладковского. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, что повлекло убытки государству более чем на 10,62 млн грн.

22 апреля Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Игоря Гладковского.

28 апреля появилась информация, что Государственное бюро расследований проводит обыски на предприятиях ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" и подразделениях ПАО "АК "Богдан Моторс".

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Автор: Инна Андалицкая