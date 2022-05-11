Он подчеркнул, что украинская армия освободит Херсон, "какие бы игры слов не придумывали оккупанты".

Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк отреагировал на обращение херсонского коллаборанта и гауляйтера Кирилла Стремоусова к Путину о "присоединении" региона к РФ.

Об этом говорится в Twitter Подоляка.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру", - написал Подоляк.

Он подчеркнул, что украинская армия освободит Херсон, "какие бы игры слов не придумывали оккупанты".

Что предшествовало

Гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что обратится к Путину с просьбой присоединить всю область к России. Таким образом, коллаборанты хотят обойти "процедуру" псевдореферендума.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков намекнул, что такой сценарий присвоения территории невозможен, а оккупация будет осуществляться по "сценарию" Крыма в 2014-м.

Референдум в Херсоне: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планировали в начале мая провести в оккупированной Херсонской области референдум для провозглашения так называемой "ХНР".

7 мая Подоляк отметил, что любые заявления России о "референдумах" и "народных республиках" - абсолютно никчемные.

Он добавил, для освобождения области будет убито столько российских военных, сколько потребуется для полной деоккупации.

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