Владимир Зеленский сообщил о заключении договоров по безопасности с главами правительств Италии и Канады.

Украина в субботу, 24 февраля, подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский и поделился соответствующими видео.

"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мэлони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения по безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства в сфере безопасности между Украиной и Италией", - написал глава государства.

Позже он рассказал о подписании аналогичного соглашения между Украиной и Канадой.

Видео дня

"Мы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине", - рассказал Зеленский.

Договоры о гарантиях безопасности Украины

Украина подписала договоры о гарантиях безопасности уже с несколькими странами. Так, в январе Украина и Великобритания подписали историческое соглашение по безопасности. Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что в настоящее время продолжаются переговоры о подписании аналогичного соглашения между Киевом и Вашингтоном.

16 февраля президент Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Германией. Кроме того, Франция обязалась помочь Украине в защите от РФ, восстановлении и интеграции в европейские и евроатлантические институты.

Ранее на этой неделе Украина подписала соглашение по безопасности с еще одной страной-членом НАТО - ею стала Дания.

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