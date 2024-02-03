В частности, уже в ближайшее время такое соглашение может быть подписано с Францией.

Украина и Франция приблизились к финализации двустороннего соглашения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что очередной раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности состоялся в рамках визита французской делегации в Киев. В частности, был обсужден доработанный проект соответствующего соглашения – на встрече стороны согласовали позиции по отдельным элементам документа.

"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", – заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Видео дня

Участники переговоров выразили надежду на возможность подписания соглашения уже в ближайшее время.

Тем временем немецкое агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что готов проект соглашения о партнерстве в сфере безопасности между Германией и Украиной. Отмечается, что целью является подписание межправительственного соглашения во время Мюнхенской конференции по безопасности – это может произойти уже 16 февраля.

Гарантии безопасности для Украины

В январе во время визита в Киев премьер-министра Великобритании Риши Сунака Киев и Лондон подписали историческое "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности" ("Agreement on Security Cooperation"). Этот документ формализует военное и невоенное сотрудничество между странами в долгосрочной перспективе.

После этого посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что такое же соглашение с Украиной планируют подписать и Штаты. Уже 15 января стало известно, что Канада подготовила соглашение по безопасности с Украиной.

В конце января канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что вскоре Берлин и Киев могут согласовать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: