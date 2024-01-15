Посол Канады в Украине отметила, что принятие такого соглашения по безопасности будет соответствовать договоренностям лидеров обеих стран.

После того, как Украина подписала с Великобританией соглашение о сотрудничестве по безопасности, активизировались переговоры о соглашение о безопасности с Канадой. Киеву уже передан проект соответствующего соглашения, заявила посол Канады в Украине Наталка Цмоць.

"Я очень рада вам сообщить, что в пятницу Канада выслала Игорю Жовкве копию (проекта) соглашения, чтобы начать более подробные переговоры, чтобы за несколько недель закончить переговоры между Канадой и Украиной", – рассказала она "Европейской правде".

В Канаде считают, что это должно быть соглашение о "гарантиях безопасности – security assurances", говорит посол. В то же время она не видит никаких проблем в таком термине. По словам Наталки Цмоць, такой подход является общим для стран "Большой семерки".

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"Среди государств G7 есть стремление предоставить Украине эти заверения, и это – срочный вопрос", – сказала она.

При этом Цмоць отметила, что принятие такого соглашения по безопасности будет соответствовать договоренностям лидеров Канады и Украины.

"Премьер-министр Трюдо еще в сентябре во время визита Зеленского в Канаду сказал, что Канада стремится перенести на бумагу свои обязательства по многолетней поддержке – для того, чтобы Украина была уверена в предсказуемости такой поддержки в будущем", – подчеркнула посол.

Соглашение о безопасности с Великобританией: это стоит знать

В пятницу, 12 января 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности.

В частности, в документе предусмотрено обязательство Британии поддерживать Украину вооружением в случае агрессии со стороны России, а также сотрудничество стран в оборонной сфере в течение следующих 10 лет. Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что соглашением также предусмотрено, что Великобритания будет замораживать российские активы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что государство планирует подписать такие соглашения и с другими странами. В то же время посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что США планируют подписать с Украиной соглашение о безопасности, аналогичное тому, что было подписано между Киевом и Лондоном.

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