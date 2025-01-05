Когда-нибудь Российская Федерация будет извиняться перед украинцами за войну против их страны, поскольку она виновата в этом нападении.

Об этом в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, наступит ли день, когда украинцы простят российский народ и снова будут "жениться, дружить и путешествовать":

"Мне кажется, что история на все это давно ответила. Я не знаю, как будет у нас, это будет в будущем. После каждой страшной войны одно поколение, одна страна признает, что была агрессором. И она понимает, что это невозможно простить".

В качестве примера он привел Германию, которая полностью признала свою вину, осудила преступников и выплатила репарации.

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"И когда это все делается и признается, то люди в любом случае находят между собой отношения. Россия будет извиняться, будет. Это придет. Потому что они виноваты. И как я говорил, виноваты разные - и те, кто участвовал, и те, кто молчал", - добавил президент.

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