Он призывает международных партнеров заставить Россию искать мира.

Президент Владимир Зеленский заявил, что только российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, потому что Украина стремится завершить войну.

"Одновременно с нашим продвижением в Курской области российская армия продолжает наступление в Украине. Наиболее боеспособные подразделения российской армии задействованы в расширении зоны оккупации нашей территории в Донецкой области. Это четкий выбор Москвы. Путин больше хочет оккупировать Украину, чем гарантировать безопасность для России. Ему нет дела до российской земли и народа - он просто хочет захватить как можно больше нашей земли и наших городов", - сказал он в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-24").

Как отметил глава государства, Путин уже пролил столько крови, что на ее фоне попытки России провести "красные линии" просто не срабатывают. "Вместо этого нам нужно держать наш боевой дух высоким, чтобы миром правили наши общие ценности, а не "красные линии", пропитанные кровью. Мы должны поддерживать наш дух и выдержку, чтобы мир жил по правилам, руководствовался законом и гарантировал безопасность для всех нас, для всех народов. И каждая операция, которая способствует этому, заслуживает вашей полной поддержки", - подчеркнул Зеленский.

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Президент добавил, что украинцы хотят спасти свою страну, а Путин - одержим территориальными завоеваниями. "Ему нужны наши города или руины, которые от них останутся. И именно поэтому нам нужна сила. Мы должны заставить Россию искать мира. Мы должны заставить российские города и даже российских солдат задуматься над тем, что им нужно - мир или Путин. И подтолкнуть их к выбору мира вполне реально", - подчеркнул Зеленский.

Как напомнил президент, Украина воюет с минимумом вооружения. "Да, мы благодарны за каждый пакет поддержки, который предоставляете Украине вы, ваши страны. Но нам нужно больше оружия, чтобы изгнать российские войска с нашей земли, особенно в Донецкой области", - добавил Зеленский.

Важно, чтобы каждый пакет обещанной помощи попадал на поле боя без всяких проволочек, потому что от этого зависит ход боевых действий в Донецкой области. "Если Путин не будет иметь успехов там, он не будет иметь успехов нигде и ни в чем", - подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил партнеров за то, что саммит НАТО в Вашингтоне ознаменовался решениями по системам противовоздушной обороны для Украины. "Я не буду сейчас открыто говорить о количестве систем, которые мы получили. Еще раз большое спасибо. Но количество систем ПВО, которые еще не поставлены, - значительное. Это то, о чем было договорено, и это то, что не было выполнено в полном объеме. В мире достаточно систем противовоздушной обороны для того, чтобы российский террор не имел результатов. Я призываю вас быть более активными в этой работе с нами по противовоздушной обороне. И мы уже начали эксплуатировать F-16. Спасибо за эту поддержку, министр! И вам, партнеры! Они сбивают ракеты и беспилотники, они очень эффективны, но их мало. Вы это знаете. Нам нужен гораздо более сильный флот F-16", - заявил Зеленский.

Кроме того, он призвал партнеров предоставить Украине разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории РФ,

"Я хочу сказать это открыто, чтобы не было никаких спекуляций... Сейчас мы слышим, что ваша политика по дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ракетам ATACMS, Storm Shadow и SCALP - дефицит ракет и сотрудничества. И это касается даже нашей территории, которую оккупировала Россия, включая Крым. Мы считаем такие шаги ошибочными. Мы должны иметь этот дальнобойный потенциал не только по оккупированной территории Украины, но и по российской территории, чтобы Россия была мотивирована искать мира", - отметил Зеленский.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны считают, что Путин верит в возможность постепенного и изнуряющего захвата Украины. Это убеждение делает его невосприимчивым к мирным переговорам.

Вчера Путин обвинил Украину в обстреле Запорожской и Курской атомных электростанций, а затем пригрозил зеркальным ответом.

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