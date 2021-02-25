Следствие в настоящее время склоняется к версии, что за нападением стоит выяснение отношений между подростками из конкурирующих районов.

Полиция впервые пообщалась с украинским подростком 15-летним Юрием Симканичем, которого жестоко избили в Париже в середине января.

Читайте такжеЖестокое избиение украинца в Париже: мать парня рассказала о его состоянииКак пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, разговор в полиции в рамках расследования длился около двух часов. Деталей разговора не сообщают, но отмечается, что у парня очень размытые воспоминания о самом инциденте.

Сейчас по подозрению в участии в избиении задержали 11 молодых людей из района Ванв, им инкриминируют в том числе покушение на убийство. Шестеро в рамках меры пресечения находятся под арестом.

Следствие в настоящее время склоняется к версии, что за нападением стоит выяснение отношений между подростками из конкурирующих районов, и основанием для нападения на Юрия стал другой инцидент 10 января.

Избиении подростка в Париже: детали

Избиение украинца в Париже произошло 15 января недалеко от Эйфелевой башни. 15-летний Юрий с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов.

Всего в рамках этого дела под стражу взяли двенадцать человек (одиннадцать несовершеннолетних и один взрослый).

22 января посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что в реабилитации юноши наблюдается положительная динамика, но его состояние продолжает оставаться тяжелым.

31 января нападавшим на украинского подростка в Париже выдвинуть обвинение.

2 февраля мама парня сообщила, что он находится на реабилитации. Юрий пришел в себя и начинает понемногу ходить.

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Автор: УНИАН