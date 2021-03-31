Фонд Рината Ахметова провел онлайн-лекцию для студентов Киево-Могилянской академии «Оценка социального влияния благотворительной помощи». Фонд поделился опытом практического использования уникальной для благотворительного сектора методологии исследования социальной ценности. Обучение провели член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Елена Литвинова и независимый эксперт-консультант, основатель и партнер Envoy Partnership (Великобритания) Оливер Кемптон.

Методология социальной ценности утверждена Мировым банком и используется ведущими компаниями, организациями и правительствами ранных стран для оценки социального вклада государственных политических или социальных инициатив. Фонд Рината Ахметова совместно с британскими экспертами провели оценку социального влияния самого масштабного проекта, реализованного Фондом для жителей Донбасса «Продуктовая помощь населению».

Результаты исследования компанией Envoy Partnership показали, что благодаря проекту помощь получили две трети пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины, а за 6 лет работы создана социальная ценность на более чем $1 млрд. Для каждого отдельного получателя помощи создана социальная ценность на более чем $1100, что составляет почти две годовые пенсии в Украине.

«Обычно оценивают количество помощи, тогда как мы оцениваем ее влияние на жизнь людей, на их продовольственную безопасность и эмоциональное благосостояние, количество людей, которым эта помощь принесла реальную пользу. Чтобы оценить социальную ценность помощи Фонда для востока Украины, мы определили количество тех, кто не смог бы прокормить себя и семью без продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова», – пояснил партнер и соучредитель Envoy Partnership Оливер Кемптон.

На этапе тестирования и опросов о влиянии проекта «Продуктовая помощь населению» в исследовании приняли участие 1650 благополучателей и волонтеров. 72% респондентов отметили, что не смогли бы себя прокормить без продовольственной помощи, 96% – что чувствовали заботу о них и что они не забыты, 94% – чувствовали себя более значимыми и менее изолированными благодаря поддержке Фонда.

«Результат программы в количественном выражении: когда мы начинали исследование, у нас был 1 млн прямых благополучателей, Оливер Кемптон подтвердил в исследовании, что бенефициаров (людей, которые получили помощь) в итоге оказалось 3,5 млн. Каждый, получивший помощь, делился со своей семьей, детьми, родственниками», – сказала член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Елена Литвинова.

По итогам онлайн-лекции Елена Литвинова отметила, что Фонд будет использовать указанную методологию оценки и в других инициативах. А это значит – приступать к реализации проектов только тогда, когда существует четкое понимание масштабов социального влияния.

С кратким и полным отчетом можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Иван Бойко