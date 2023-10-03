Дополнительное вознаграждение военнослужащие получат уже в ближайшее время.

Министерство обороны Украины увеличило перечень военнослужащих, которые получают дополнительное вознаграждение. Среди прочего увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих. В частности, 100 000 гривен получат военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Такую же сумму получат военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000).

Кроме того, 50 000 гривен получат военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), которые осуществляют управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000).

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Доплаты в 30 000 гривен будут начислены военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий.

Вышеупомянутые выплаты начисляются с 29 сентября.

В то же время, раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. А инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 000 до 30 000 гривен, срочники - 6 000 гривен, курсанты - 2 350 гривен. Эти выплаты начисляются с 1 июня.

Также В Минобороны отметили, что выплаты бойцам, воюющим на передовой, сохранены на том же уровне - 100 000 гривен. Это же касается военнослужащих, которые получили ранения (контузию, травму, увечье), связанное с защитой родины, и находятся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

В Кабмине предложить установить надбавки соцработникам

Ранее в Минсоцполитики предложили на период действия военного положения установить надбавки в 50 и 100% к окладу для 41 653 работников учреждений системы социальной защиты населения. Речь идет о доплатах специалистам по социальной работе, социальным работникам, социальным рабочим, младшему медицинскому персоналу, методистам, психологам, социальным менеджерам, а также специалистам по социальной работе и практическим психологам Киевского областного центра социальных служб.

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