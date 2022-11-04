В украинской железнодорожной компании заверили, что железная дорога "к его услугам".

Верховная Рада сообщила о визите в Украину известного во всем мире "короля ужасов" Стивена Кинга. Писатель якобы ехал на поезде из Варшавы, но позже оказалось, что эта информация не правдива.

При этом официального подтверждения от Кинга о его визите в столицу Украины не было. Позже из Telegram-канала парламента исчезло сообщение о визите "короля ужасов".

В свою очередь украинские фанаты собрались на центральном железнодорожном вокзале Киева с книгами любимого писателя и записали видеообращение к кумиру.

Видео дня

Кроме того, к мировой звезде обратилась и украинская железнодорожная компания "Укрзализныця". Там указали, что железная дорога "к его услугам".

"СМИ в Украине (ошибочно) сообщили, что Стивен Кинг прибыл в Киев, и, честно говоря, наш поезд еще никогда не чувствовал себя таким опустошенным. Господин Кинг, железная дорога к вашим услугам!" - говорится в сообщении.

Позиция Стивена Кинга по войне в Украине - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину "король ужасов" Стивен Кинг поддерживает украинцев и осуждал действия российской армии.

Так, писатель отреагировал на ракетный удар России по ТРЦ в Кременчуге, где погибли десятки гражданских украинцев. ОН назвал это террористической атакой со стороны Москвы.

После того, как ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях, Кинг весьма эмоционально отреагировал на успехи украинских военных в войне с российскими оккупантами.

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