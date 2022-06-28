Писатель с первых дней после полномасштабного вторжения РФ поддерживает украинский народ.

Известный всему миру писатель Стивен Кинг отреагировал на ракетный удар России по торгово-развлекательному центру в Кременчуге. На момент обстрела там находилось больше тысячи гражданских.

Кинг посвятил пост случившемуся в своем Twitter, назвав это террористической атакой.

"Российские удары по украинским гражданским объектам — это настоящие террористические атаки. Слава Украине!", - написал писатель.

На пост Стивена Кинга отреагировала страница Министерства обороны Украины в Twitter.

"Стивен, россияне ужаснее любого монстра в ваших романах…", - сказано в подписи.

Отметим, 27 июня вечером российские оккупанты ракетой ударили по ТЦР "Амстор" в Кременчуге. По состоянию на 12:00 28 июня известно, что обнаружены тела 18 человек (один человек умер в больнице). 60 людям потребовалась медицинская помощь, 24 человек госпитализировали, 6 - пребывают в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи. 36 людей пропали без вести.

Напомним, стало известно, как "король ужасов" Стивен Кинг поддерживает Украину.

Также УНИАН писал, как украинские звезды прокомментировали трагедию в Кременчуге.

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