На Черниговщину с инспекцией прилетел первый заместитель руководителя пограничной службы.

По меньшей мере тысяча хасидов остаются в буферной зоне рядом с черниговским пунктом пропуска «Новые Яриловичи» в ожидании разрешения пересечь границу и отправиться на празднование нового года в Умань.

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Об этом сообщает корреспондент ТСН, говорится в сюжете.

КПВВ закрыли еще вчера по решению правительства. Сегодня пропускают только спецавтомобили.

Туда же на вертолете прилетел и первый заместитель главы пограничной службы – будет инспектировать ситуацию, говорит журналист.

По информации телеканала, некоторые из паломников отправились в обход закрытого пункта - в сторону Житомирской и Ривненской области, что спровоцировало, в свою очередь, значительные пробки и фактически остановило движение транспорта.

Почему хасиды едут в Умань

В городе находится могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемой брацлавского течения хасидизма, - одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения.

Паломники верят, что тот, кто встретит новый год на могиле в Умани, весь год будет счастливым.

В 2019 для встречи 5780-го иудейского нового года (Рош а-Шана) в Умань прибыло более 30 тысяч паломников. В этом году празднование запланировано на 18 сентября.

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Автор: Яна Ставская