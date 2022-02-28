Страны ЕС полны решимости и намерены увеличивать военную поддержку Киева.

Евросоюз передаст Украине данные космической разведки о перемещениях российских войск.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Еuronews.

Боррель отметил, что Евросоюз попросил свой спутниковый центр в Мадриде предоставить Украине разведданные о передвижениях российских войск.

Он добавил, что страны ЕС полны решимости и намерены увеличивать военную поддержку Киева.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.