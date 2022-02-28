Евросоюз передаст Украине данные космической разведки о перемещениях российских войск.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Еuronews.
Боррель отметил, что Евросоюз попросил свой спутниковый центр в Мадриде предоставить Украине разведданные о передвижениях российских войск.
Он добавил, что страны ЕС полны решимости и намерены увеличивать военную поддержку Киева.
Война против Украины:
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.