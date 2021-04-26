Епифаний отметил, что, возможно, благодатный огонь доставят не вовремя.

Православная церковь Украины (ПЦУ) в этом году не будет заказывать чартерный самолет для доставки благодатного огня из Израиля в Украину.

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"Мы не будем заказывать чартерного самолета. Но, как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь", - рассказал он.

При этом Епифаний отметил, что, возможно, благодатный огонь доставят не вовремя, как хотелось бы - вечером, сразу за несколько часов.

"Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы этот свет получим", отметил он.

Предстоятель ПЦУ добавил, что благодатный огонь традиционно распространят по всей Украине.

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Автор: Ирина Погорелая