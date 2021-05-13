За период майских праздников динамика уменьшения количества новых выявленных случаев COVID-19, смертей и госпитализаций ускорилась. Снижение происходит во всех областях Украины.

Эпидемический процесс в Украине продолжает угасать, о чем свидетельствует стабилизация количества новых случаев COVID-19, уменьшение процента положительных тестов и стремительное уменьшение новых госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью.

Читайте такжеБритания готовится к отмене социальной дистанции: в стране сделали 50 миллионов прививокОб этом говорится в обзоре эпидемической ситуации в Украине от Национальной академии наук за 27 апреля – 12 мая 2021 года.

Отмечается, что за период майских праздников динамика уменьшения количества новых выявленных случаев COVID-19, смертей и госпитализаций ускорилась. Снижение заболеваемости происходит во всех областях Украины.

«В значительной степени это связано с большим количеством выходных и праздничных дней. Во время праздников меньше людей госпитализируют, меньше тестируют, а данные о летальных случаях вносятся со значительными задержками», - отмечается в обзоре.

Указывается, что из-за этого трудно оценить настоящую эпидемическую динамику в период конца апреля - начала мая.

«В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных случаев в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям», - отметили ученые.

По данным НАН, по состоянию на 12 мая уже наблюдается стабилизация количества новых выявлений COVID-19 и увеличение новых летальных случаев в официальной статистике.

«Задержки обнародования новых выявлений близки к историческим максимумам и составляют в среднем одну неделю, поэтому при оценке текущей динамики достоверным показателем является количество положительных ПЦР-тестов, которое становится доступным почти без задержек», - отмечается в обзоре.

Также ученые заметили, что позитивность ПЦР-тестов продолжает снижаться и составила 16,1% в течение последней недели против 19,6% ровно неделю назад и 25,3% ровно две недели назад.

Отмечается, что наблюдаемая заболеваемость COVID-19 продемонстрировала стремительное снижение на фоне серии государственных выходных дней.

«Усредненное за семь дней суточное число новых случаев болезни держалось в диапазоне от 5 до 5,5 тыс. в последние семь дней, снизившись со значения выше 8,5 тыс. по состоянию на 30 апреля 2021 года. Такое снижение следует прежде всего связывать с увеличением количества выходных дней, хотя расширение рабочей недели на один день, которое произошло 11 мая 2021 года, предварительно показывает, что восстановление заболеваемости к показателям 30 апреля 2021 года не ожидается, а следовательно, эпидемический процесс действительно продолжил угасать», - добавили в НАН.

На угасание эпидемического процесса указывает также уменьшение позитивности в образцах тестов на 3 процентных пункта в течение последней недели и на 9 процентных пунктов в течение последних двух недель.

Кроме того, продолжили стремительно падать новые госпитализации по сравнению с соответствующими днями неделю назад.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине было выявлено 6 тыс. 813 новых случаев COVID-19, умерли 346 человек.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 2 млн 135 тыс. 886 человек, умерли - 47 тыс. 333 человек.

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Автор: Константин Гончаров