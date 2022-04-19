"Сейчас весь мир пытается разгадать причину такой бесчеловечности россиян", - Зеленская.

Первая леди Украины Елена Зеленская высказалась о зверствах оккупантов в нашей стране и заявила, что президент РФ Владимир Путин превращается в маньяка.

В интервью чешскому еженедельнику Respekt Зеленская предположила, что такое бесчеловечное отношение оккупантов к украинцам может быть связано с тем, что в родной России к ним относятся так же.

По словам первой леди, Путин, получив власть, возомнил себя вершителем судеб и одобряет все зверства, которые захватчики совершают на территории Украины.

"Сейчас весь мир пытается разгадать причину такой бесчеловечности россиян. Моя версия – это прежде всего отражение того, как российские власти относятся к своим солдатам и вообще к людям. Это смесь униженности подчиненных и безнаказанности сильных. И когда такой униженный подчиненный получает силу – он становится маньяком, мстит миру", – сказала Зеленская.

Напомним, ранее первая леди Зеленская объяснила, почему больше не пытается донести правду россиянам.

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