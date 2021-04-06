Скандальный экс-судья якобы обратился за помощью к своим бывшим коллегам.

Скандальный украинский экс-судья Николай Чаус, который сбежал из Украины после обвинений в коррупции, и которого якобы похитили в Молдове, перед исчезновением посылал письмо в свое бывшее место работы — Днепровский суд Киева. Он заявлял о намерениях вернуться в Украину.

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Об этом говорится в материале hromadske. Журналисты ознакомились с этим письмом, на котором стоит подпись. Документ предоставила жена Чауса Светлана.

"Это его окончательная позиция, несмотря на все издевательства и угрозы со стороны Сергея Лысенко (бывшего работника прокуратуры Киева — ред.)», — сказала жена Чауса.

По ее убеждению, именно желание ее мужа вернуться в Украину является вероятной причиной похищения Чауса в Молдове.

В обращении говорится о якобы необоснованных обвинениях, преследованиях и угрозах экс-судье.

«Весь этот период — четыре года и шесть месяцев — я был фактически лишен возможности представлять свои права в Украине, а если и появлялись специалисты, которые называли себя "адвокатами", то никаких фактических действий по защите моих интересов в уголовном производстве не осуществлялось, открыто игнорировалась моя позиция», — говорится в письме Чауса.

Он также просит своих коллег из суда о правовой помощи, подчеркивая, что ему больше не к кому обратиться.

«Несмотря на все манипуляции, при наличии в Украине порядочного и квалифицированного адвоката, который будет защищать мои интересы, я готов добровольно, в короткие сроки вернуться в Киев и опровергнуть все сфальсифицированные НАБУ доказательства по моему уголовному производству», — написано в письме.

Председатель Днепровского суда Киева Оксана Бирса в комментарии журналистам сообщила, что недавно на почту действительно поступило обращение якобы от экс-судьи.

«Нам с неизвестного электронного адреса поступило сообщение от имени Николая Алексеевича, которое никоим образом не было удостоверено. Это лицо сообщало: "Обращаюсь к коллективу, я намерен возвращаться в Украину". Но на сегодня Николай Алексеевич уволен из штата суда, а потому мы лишены возможности посодействовать или что-то совершать», - рассказала Бирса.

Судья добавила, что в последний раз лично общалась с Чаусом в 2016 году, до его исчезновения.

Сергей Лысенко, который, по словам жены Чауса, якобы угрожал экс-судье, — это киевский адвокат. Он подтвердил журналистам, что приезжал в Молдову в январе этого года для обсуждения вопроса о повторном заявлении о политическом убежище. В то же время он отрицал любое давление и угрозы в сторону Чауса.

Он пояснил, что январский разговор с Чаусом ничем не завершился и заявление не подавали.

Похищение Чауса: что известно

3 апреля стало известно, что Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили в Молдове.

5 апреля глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

Дело судьи Чауса: все подробности

9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября 2016 года Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

11 июля 2019 года президент Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Молдовы Майей Санду поднял вопрос об экстрадиции Чауса.

7 февраля 2020 года в то время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-судья Чаус всячески пытается избежать экстрадиции в Украину.

По его словам, "этот подозреваемый избрал тактику оспаривать все, что можно обжаловать: сначала он обращался за политическим убежищем, затем - "в связи с преследованиями", а когда ему было отказано и было уже почти готово решение об экстрадиции, он обжаловал отказ президента Молдовы в предоставлении ему политического убежища".

Холодницкий заверил, что дело Чауса готово к передаче в суд.

12 октября 2020 года в Нацполиции заявили, что не прекращали розыск судьи.

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Автор: Дмитрий Захаров