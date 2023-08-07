Уже почти два года деньги за производство важных документов без какого-либо конкурса получает одна и та же компания.

Консорциум Единая государственная автоматизированная паспортная система (ЕДАПС), который в 2000-х занимался производством идентификационных документов, вернулся в Украину под новым брендом и фактически взял под контроль государственный полиграфкомбинат "Украина", говорится в расследовании "Украинской правды".

ЕДАПС, который теперь называется Industrial Innovation Group и имеет филиал в Украине с названием "Полли-Сервис", вернулся на рынок почти два года назад и за это время монополизировал сразу ряд стратегических направлений производства. "УП" утверждает, что ЕДАПС начал активно появляться в государственных закупках осенью 2021 года – после того, как правительство провело совещание по изготовлению защищенных документов и использованию мощностей полиграфкомбината "Украина", стремясь усовершенствовать паспорта, нотариальные бланки, документы для водителей (удостоверения и техпаспорта), а также акцизные марки.

Правительство и полиграфкомбинат "Украина" утверждают, что технологии, материалы и поставщиков изменили по инициативе Национального антикорбюро. Но, как выяснили журналисты "УП", за эти почти два года обновленный ЕДАПС, под которого подстраивали изменения требований к документам, получил господрядов только от полиграфкомбината "Украина" на минимум 2,3 млрд гривен.

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Как Кабмин подстраивался под работу с ЕДАПС

Журналисты "УП" отмечают, что правительство специально вводило изменения, которые бы способствовали работе "Полли-Сервис" на рынке. В частности:

В начале ноября 2021 года Кабмин утвердил норму о том, что изготавливать нотариальные бланки должно "предприятие, принадлежащее к сфере управления Минэкономики". Такое предприятие в государстве только одно-полиграфкомбинат "Украина". Это предприятие в результате без конкурса заказывало сырье для бланков именно у компании своего бывшего консорциума ЕДАПС "Полли-Сервис". Хотя в правительстве утверждали, что цену бланков "удалось оставить без изменений", на самом деле ее постепенно увеличивали (менее чем за год цена бланка выросла с 15,96 до 25,5 гривен).

23 февраля 2022 года Кабмин внес изменения в требования к удостоверениям и техпаспортам. Теперь требовалось ламинировать документы с обеих сторон "защитным прозрачным рефлективным ахроматическим покрытием и пленкой повышенной прочности". Для выполнения этого требования регионам стали нужны принтеры Swiftpro K60, которые в Украину завозит только "Полли-Сервис". Часть регионов получила принтеры бесплатно с указанной ценой закупки около 124 тысяч гривен (так было поставлено 750 принтеров по всей стране, еще 277 ожидаются до конца года). Еще часть регионов закупают их сейчас во время тендеров, и "Полли-Сервис" собирается поставлять технику по 530-600 тысяч гривен за комплект.

В требования к нотариальным бланкам, как отмечают источники УП в Кабмине, хотели "протянуть" еще один пункт – дополнительный элемент защиты со спектральной меткой (этой технологией владеет ЕДАПС, ее же рекламирует). В конце концов такое требование "протянули", но в отношении акцизных марок. 19 июня 2023 года в требования вписали голограмму со спектральной меткой. Уже 4 июля Государственный полиграфкомбинат закупил голограммы у компании "Полли-сервис" за 140,5 миллиона гривен.

Кому принадлежит "Полли-сервис"

Компанию "Полли-Сервис", представляют украинским производителем, но этот производитель критически важных документов входит в Industrial Innovation Group, акцентируют журналисты.

В "УП" отмечают, что эта бизнес-империя презентует себя как нового игрока на рынке. Но на самом деле с ней имеет связи скандально известный экс-владелец ЕДАПС Юрий Сидоренко, который якобы ушел из бизнеса в 2017 году. После "выхода" Сидоренко, который скрывался от правоохранителей разных стран и имел бизнес в Москве, собственниками компании стали двое давних менеджеров ЕДАПС, ряд оффшорных компаний и гражданин Арабских Эмиратов (именно в этой стране "ожил" консорциум ЕДАПС). Длительное время Industrial Innovation Group (вплоть до начала полномасштабной войны) торговала с РФ.

Скандал на полиграфкомбинат "Украина" - что надо знать

В 2023 году Национальное антикоррупционное бюро заявило, что экс-председатель Одесской ОГА и экс-министр здравоохранения Максим Степанов, который был директором полиграфкомбината "Украина" в 2011-2016 годах, закупал материалы для документов через свою зарубежную фирму-"прокладку" по завышенным ценам.

Компания-прокладка, по версии следствия, закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

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