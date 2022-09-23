Один из них хотел договориться, о свободном выезде за границу для родственников-мужчин.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) составил административные протоколы в отношении двух нардепов, которые воспользовались своими полномочиями, чтобы обойти ограничения военного положения.

Об этом сообщаетсяна сайте агентства.

Нарушителями оказались депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Остапенко и депутат из группы "Доверие" Василий Петевка.

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Отмечается, что Остапенко воспользовался своим правом на депутатское обращение и написал главе Житомирской областной военной администрации. Он попросил, чтобы его сыну разрешили ездить на машине во время комендантского часа.

В свою очередь Петевка обратился к главе Закарпатской ОВА. Он захотел, чтобы его сыну, двоюродному брату и отцу жены сына разрешили свободно пересекать государственную границу.

Запрет на выезд из Украины

Рано утром 24 февраля российские оккупационные войска начали полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим в Украине был введен режим военного положения.

Как ранее сообщал УНИАН, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Выезд разрешается только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

Военное положение и мобилизация в Украине были продлены на 90 суток - с 23 августа до 21 ноября.

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