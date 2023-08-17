Народному депутату Александру Дубинскому, которому еще неделю назад Печерский райсуд Киева назначил меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета, до сих пор не надели браслет. Об этом сам нардеп сообщил в комментарии УНИАН и обратился к правоохранителям с просьбой найти для него предписанный судом гаджет.
Отметим, депутата обязали носить электронный браслет до 8 октября.
Теперь Дубинский опасается, что прокуроры по его делу могут использовать факт отсутствия браслета для того, чтобы просить суд ужесточить ему меру пресечения.
Напомним, 3 августа Служба безопасности Украины и Госбюро расследований пришли с обысками к народному депутату, который, по информации пресс-службы СБУ, поехал отдыхать за границу под видом лечения родственника.
Также СБУ расследует факты подписания депутатами официальных документов во время его пребывания за рубежом, что может говорить об их подделке.