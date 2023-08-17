Нардеп опасается, что прокуроры по его делу могут использовать факт отсутствия браслета для того, чтобы просить суд ужесточить ему меру пресечения.

Народному депутату Александру Дубинскому, которому еще неделю назад Печерский райсуд Киева назначил меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета, до сих пор не надели браслет. Об этом сам нардеп сообщил в комментарии УНИАН и обратился к правоохранителям с просьбой найти для него предписанный судом гаджет.

Отметим, депутата обязали носить электронный браслет до 8 октября.

Теперь Дубинский опасается, что прокуроры по его делу могут использовать факт отсутствия браслета для того, чтобы просить суд ужесточить ему меру пресечения.

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Напомним, 3 августа Служба безопасности Украины и Госбюро расследований пришли с обысками к народному депутату, который, по информации пресс-службы СБУ, поехал отдыхать за границу под видом лечения родственника.

Также СБУ расследует факты подписания депутатами официальных документов во время его пребывания за рубежом, что может говорить об их подделке.