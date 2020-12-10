Бывший прокурор Генпрокуратуры совершил ДТП еще в 2013 году.

В Киеве к 6 годам лишения свободы осужден экс-прокурор за совершение смертельного ДТП.

Читайте такжеВ Одессе пьяный водитель иномарки съехал с дороги и насмерть сбил двух пешеходов (фото)Как сообщает пресс-служба офиса генпрокурора, приговором Голосеевского райсуда г. Киева бывший прокурор признан виновным в совершении ДТП, в результате которого наступила смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

«Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года с одновременным взятием в зале суда под стражу», - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 8 октября 2013 года в г. Киеве на пр. Краснозвездном (Лобановского) прокурор Генеральной прокуратуры совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

«Виновник ДТП скрылся с места происшествия, а свой автомобиль без оформления документов реализовал неустановленному следствием лицу», - говорится в сообщении.

В ОГП отметили, что уголовное производство слушалось в Голосеевском райсуде г. Киева с октября 2016 года.

«Вместе с тем, в течение нескольких лет не была обеспечена явка и допрос ключевых свидетелей - непосредственных очевидцев этого происшествия, а судебные заседания постоянно переносились, не было завершено даже исследование письменных доказательств», - говорится в сообщении.

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Автор: Юлия Янкевич