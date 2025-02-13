Доплата к пенсии за сверхнормативный стаж в Украине положена гражданам, которые очень много работали.

Традиционно пенсия в Украине и трудовой стаж тесно связаны при расчете выплат пожилым гражданам. Всем известно, что существует минимальное количество лет, которые нужно отработать, чтоб получать пенсию. Однако не все слышали про доплаты, которые можно получить, если вы отработали больше этого срока.

УНИАН разобрался, что такое сверхнормативный стаж, как его считают и кому положены за него выплаты. Также мы рассказывали, как увеличить пенсию в Украине в 2025 году разными способами.

Сколько лет стажа нужно для пенсии в Украине в 2025 году

Итак, сначала рассмотрим как вообще назначается пенсия и сколько составляет минимальный стаж.

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В этом году, чтоб выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь от 32 лет рабочего стажа. При этом для 63-летних эта цифра составляет 22-32 года, а для 65-летних - от 22 лет стажа.

Денежная помощь станет выше, если на заслуженный отдых выходить позднее.

Если же человек участвовал в боевых действиях и это подтверждается соответствующим статусом, то он может выйти на пенсию раньше положенного срока.

Так, мужчинам от 55 лет нужно накопить для этого от 25 лет страхового стажа, а женщинам 50 и более лет - минимум 20 лет стажа. При этом размер выплат зависит у них от количества стажа, доходов за этот период, а также какие будут надбавки и доплаты.

Как рассчитать доплату к пенсии за сверхнормативный стаж

В Украине пенсионеры, у которых имеющийся стаж превышает установленную законом норму, могут получить доплату к своим выплатам.

Ее начисляют за каждый год, который человек отработал свыше минимума. Другими словами в вашей трудовой книжке должно быть задокументировано больше стажа чем:

35 лет работы для мужчин;

30 лет работы для женщин.

Важный нюанс состоит в том, что эта доплата не может быть более одного процента от минимальной пенсии по возрасту, которая посчитана на основе минималки для нетрудоспособного лица.

Поскольку в этом году эта сумма составляет 2361 грн, то доплата, соответственно, выйдет 23,61 грн за каждые 12 месяцев дополнительного стажа.

Доплата к пенсии за большой стаж более 40 лет (5 дополнительных лет для мужчины и 10 - для женщины) будет составлять 118,05 или 236,1 гривны.

Ранее УНИАН рассказывал, какая минимальная пенсия по инвалидности в Украине.

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