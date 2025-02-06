Минимальная пенсия по инвалидности может отличаться в зависимости от разных нюансов.

Каждый украинец с группой инвалидности имеет право получать выплаты от государства. Они зависят от многих факторов.

УНИАН разобрался, какая пенсия по инвалидности в Украине и на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие военнослужащие.

Сейчас минималка для украинцев с инвалидностью 1 группы достигает 2 980 гривень. При этом:

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пенсия по инвалидности 2 группа и 3 группа (для неработающих) - 2 520 гривень;

пенсия по инвалидности 3 группа и 2 группа (если работают) - 2 093 гривни.

Военная пенсия по инвалидности

На выплаты для украинских военных с инвалидностью влияют такие факторы как условия получения болезни, группа и продолжает ли человек служить. Если инвалидность наступила из-за травм, полученных во время оборонительных действий по защите государства, то его пенсия будет составлять 100%, 80% и 60% от денежного обеспечения для 1, 2 и 3 группы.

В случаях, когда это не связано с военными обязанностями, то проценты уменьшаются до 70%, 60% и 40% (пенсия по инвалидности 3 группа).

В то же время минимальная пенсия в Украине по инвалидности для военного начинается от:

первая группа - 15 347 грн;

вторая группа - 12 396 грн;

третья группа - 8500 грн.

Таким образом самая маленькая военная пенсия по инвалидности - 3 группы. Стоит отметить, что существует для военных пенсия по инвалидности, если нет стажа. Например, она подойдет людям, пострадавшим на службе в статусе "срочника". Таким образом государство заботится о защитниках, которые не могут работать.

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