Каждый украинец с группой инвалидности имеет право получать выплаты от государства. Они зависят от многих факторов.
УНИАН разобрался, какая пенсия по инвалидности в Украине и на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие военнослужащие.
Сейчас минималка для украинцев с инвалидностью 1 группы достигает 2 980 гривень. При этом:
- пенсия по инвалидности 2 группа и 3 группа (для неработающих) - 2 520 гривень;
- пенсия по инвалидности 3 группа и 2 группа (если работают) - 2 093 гривни.
Военная пенсия по инвалидности
На выплаты для украинских военных с инвалидностью влияют такие факторы как условия получения болезни, группа и продолжает ли человек служить. Если инвалидность наступила из-за травм, полученных во время оборонительных действий по защите государства, то его пенсия будет составлять 100%, 80% и 60% от денежного обеспечения для 1, 2 и 3 группы.
В случаях, когда это не связано с военными обязанностями, то проценты уменьшаются до 70%, 60% и 40% (пенсия по инвалидности 3 группа).
В то же время минимальная пенсия в Украине по инвалидности для военного начинается от:
- первая группа - 15 347 грн;
- вторая группа - 12 396 грн;
- третья группа - 8500 грн.
Таким образом самая маленькая военная пенсия по инвалидности - 3 группы. Стоит отметить, что существует для военных пенсия по инвалидности, если нет стажа. Например, она подойдет людям, пострадавшим на службе в статусе "срочника". Таким образом государство заботится о защитниках, которые не могут работать.
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