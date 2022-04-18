В этом укрытии есть три зала, в каждом из них может разместиться до 100 человек.

В Днепре жители одного из районов собственноручно восстановили бомбоубежище времен Второй мировой войны, которое более пол века стояло заброшенным.

Как говорится в сюжете ТСН, все это делали обычные люди, которые даже волонтерами себя не считают.

В этом укрытии есть три зала, в каждом из них может разместиться до 100 человек. Сейчас это полноценное оборудованное бомбоубежище, в котором есть и продукты, и кровати с одеялами. А еще несколько недель назад это место выглядело совершенно иначе.

Волонтер Александр рассказывает, что раньше это бомбоубежище было в ужасном состоянии, там стояла вода, было холодно, сыро, не было освещения.

Укрытие жители Днепра вместе восстанавливали несколько дней и сейчас на достигнутом останавливаться не собираются. Сейчас там не только прячутся во время воздушной тревоги, но и остаются на ночевку беженцев, которым негде остановиться.

Напомним, 15 марта по аэропорту в Днепре враг совершил два ракетных удара. В результате была разрушена взлетно-посадочная полоса, поврежден терминал. Были раненые.

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