Дмитрий Понамарчук находился в автомобиле вместе с Вячеславом Чорновилом в ДТП, в результате которого погиб политик.

Умер бывший пресс-секретарь председателя Народного Руха Украины, Героя Украины, народного депутата нескольких созывов Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая жена Понамарчука Елена Бондаренко.

"Сегодня ночью умер отец моего сына - Дмитрий Понамарчук. Не высказывайте сочувствие мне, во время длительной болезни Дмитрия за ним ухаживал Слава", - говорится в ее заметке от 12 марта.

Справка УНИАН.

Чорновил погиб в результате автокатастрофы на трассе Борисполь - Золотоноша 25 марта 1999 года.

Чорновил и его водитель Евгений Павлов погибли на месте, пресс-секретарь Чорновила Дмитрий Понамарчук был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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Автор: Татьяна Поляковская