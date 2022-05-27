Сейчас во время пилотного проекта специалисты центров Дия.Бизнес будут консультировать украинцев в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии.

В Украине запустили "горячую линию" для украинцев, которые были вынуждены уехать за границу из-за войны, с помощью которой они могут узнать, как оформить регистрацию, найти работу или открыть бизнес.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"Запускаем инновационный формат горячей линии - виртуальный центр Дия.Бизнес. ... Сейчас во время пилотного проекта специалисты центров Дия.Бизнес будут консультировать украинцев в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии. Запросы из других стран ЕС будут готовиться индивидуально. Центр также будет предоставлять соответствующие консультации внутренне перемещенным лицам в Украине", - говорится в сообщении.

Проект воплощается при финансовой поддержке Швеции.

В центре помощи украинцев, находящихся в странах Европы, смогут дистанционно и оперативно получить всю информацию о:

получении статуса временной защиты или другие правовые основания пребывания на территории другого государства,

помощь с жильем и ресурсами поддержки по трудоустройству для украинцев,

ведении бизнеса в 7 странах ЕС (Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии) и последующем его перемещение в Украину.

Получить бесплатную консультацию можно по номерам телефонов: 080 033 31 83 (звонки бесплатные на территории Украины) или +48 22 266 22 75 (международный номер для звонков с территории стран ЕС, плата за звонки взимается в соответствии с тарифным условий оператора).

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