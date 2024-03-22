Реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.

Кабинет Министров зарегистрировал проект Закона Украины №11090, предусматривающий пересмотр ставок акцизного налога на табачные изделия с привязкой к евро по требованию МВФ для наполнения государственного бюджета.

Согласно сообщению правительства, пересмотр акцизов происходит с целью гармонизации украинского законодательства с требованиями Евросоюза.

"Выражение в евро ставок акцизного налога на табачные изделия рекомендовано Международным валютным фондом в рамках программы Механизма расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) и предусмотрено Национальной стратегией доходов", - говорится в сообщении.

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Реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет: в 2025 году на 612 млн грн, в 2026 году - на 5,001 млрд грн, в 2027 году - на 9,379 млрд грн, в 2028 году - на 13,852 млрд грн.

Кабмин рассчитывает, что повышение табачных акцизов важно для поддержки сектора обороны и безопасности.

Как сообщалось, с 2018 года в Украине работает план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно. Этот план должен был в 2025 году обеспечить выполнение требований Директивы ЕС относительно минимального акцизного налогового обязательства - не менее 90 евро за 1000 шт. сигарет.

Из-за девальвации, вызванной войной, в 2025 году акциз на сигареты достигнет уровня 70 евро.

То есть действующий график не позволяет достичь уровня налогообложения установленного в ЕС, поэтому возникла необходимость пересмотреть ставки акцизного налога, с целью постепенного, до 2028 года, достижения минимального уровня установленного Директивой ЕС.