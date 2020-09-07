Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности.

Гражданин Украины - агент российской ФСБ, который в июле этого года планировал совершить диверсию, взорвав цистерны с аммиаком, приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Указывается, что прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области доказали в суде вину украинца, который выполняя задание кураторов из ФСБ РФ пытался совершить диверсию на территории частного акционерного общества «Северодонецкое объединение Азот».

«Северодонецкий городской суд Луганской области признал его виновным в приготовлении к совершению диверсии, неоконченном покушении на государственную измену, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 14 ст. 113, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины) и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.

Гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ. Выполняя поставленную спецслужбой задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения - две единицы РПГ-22.

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Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности. Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку продолжается срок апелляционного обжалования - 30 дней со дня оглашения приговора.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины - агента российской ФСБ, который планировал совершить диверсию, взорвав цистерны с аммиаком, 8 июля в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области.

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Автор: Константин Гончаров