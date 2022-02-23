Укравтодор выступил с заявлением, в котором призвал независимое журналистское сообщество дать оценку действиям "Украинской правды", взявшей интервью у обвиняемого в финансировании действий по свержению конституционного строя Араика Амирханяна.

Полный текст заявления опубликовано на странице Укравтодора в Facebook.

"Медийное отбеливания репутации лица, скрывающегося от органов досудебного расследования, и использование его предположений для обоснования своих гипотез — это нарушение базовых принципов журналистской этики", - говорится в заявлении.

Само интервью с Амирханяном вышло 18 февраля 2022 года на портале "Экономическая правда". Его взяли журналист Николай Топалов и главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Тон интервью, по оценке Укравтодора, имел комплиментарный характер и не содержал сбалансированных вопросов, отражающих откровенно криминальное прошлое Амирханяна.

"Инициируем проведение системного медиаанализа его интервью на факт соответствия принципам журналистики. С соответствующими официальными письмами мы уже обратились к ключевым независимым центрам медиааналитики в Украине", - отметили в Укравтодоре.

В ведомстве также напомнили, что 19 июня 2019 года Амирханян был задержан СБУ по подозрению в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя. Следствие установило, что Амирханян перечислил более 4 млн рублей на счета так называемых таможенных органов оккупационных властей.

Также его подозревают в организации незаконной переправки лиц через границу Украины в РФ. Другие обвинения Амирханяна касаются противоправного завладения имуществом украинских предприятий на общую сумму около 20 млн грн и причинения вреда государству в размере 280 млн гривен путем незаконной добычи гранита.

Кроме этого, компании, которые подконтрольны Амирханяну, являются инициаторами блокирования дорожных тендеров на сумму около 6 млрд грн.

Амирханян является также фигурантом санкционного списка СНБО Украины.

"Поэтому журналисты, которые берут интервью у преступника, должны понимать, что дальнейшее восприятие его слов в медиа будет на их совести", - заявили в Укравтодоре.