Любые взрывы, удары, передвижения военной техники по территории объекта могут вывести из строя оборудование станции.

Действия оккупантов вокруг реакторов Запорожской АЭС могут вывести из строя оборудование станции, что является прямой ядерной угрозой.

Такое мнение высказала эколог Татьяна Тимочко во время информационного телемарафона.

"Любые взрывы, удары, передвижения техники по территории, которая приближена к помещениям, где расположены реакторы, могут вывести из строя оборудование, которое их обслуживает. Вот в этом есть угроза", - отметила она.

По ее словам, вероятность того, что кто-то действительно планирует бомбардировать сами реакторы достаточно мала, но действия, которые происходят вокруг Запорожской АЭС представляют прямую угрозу для систем управления и людей, которые это управление осуществляют.

"И тогда могут произойти совершенно неотвратимые, непросчитанные действия и последствия, которые приведут к взрыву или к утечке радиоактивных элементов и попадания в окружающую среду. И вот здесь есть вопросы значительных территорий, которые попадают в зону риска", - подчеркнула эксперт.

Эколог отметила, что во время Чернобыльской катастрофы пришлось эвакуировать более 300 тыс. человек, то в случае аварии на ЗАЭС эта цифра будет составлять 2 млн человек. Она считает, что за короткое время эвакуировать столько людей будет невозможно.

Тимочко не исключает, что в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС, радиоактивное загрязнение может охватить фактически весь юг Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

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