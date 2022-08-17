Речь идет о введении санкций в отношении атомной промышленности, ультимативном требовании к России покинуть Запорожскую АЭС и изгнании РФ из Совета Безопасности.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк озвучил необходимые шаги для противодействия ядерному терроризму РФ.

Об этом он написал в Twitter.

"Отличный первый шаг ООН: все визиты на ЗАЭС – только через Киев", - отметил Подоляк, добавив, что Россия дает заднюю, потому что ей есть что скрывать.

"Вторым шагом должны стать санкции в отношении атомной промышленности. Третьим - ультимативное требование к России покинуть станцию. И наконец четвертый шаг - изгнание РФ из Совета Безопасности", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции союзников Украины из стран Северной Европы, отметил, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции.

5 и 6 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС.

Кроме того, оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками. Российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".

По мнению экспертов, пока в Международном агентстве по ядерной энергетике (МАГАТЭ) доминируют россияне, ожидать нормализации ситуации на захваченной Запорожской АЭС невозможно.

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