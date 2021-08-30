Торжество прошло в загородном ресторане под Киевом.

"Девочка с собачкой из Уханя" Настя Зинченко и глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк сыграли свадьбу, спустя полгода после росписи.

Соответствующие фото и видео появились в сториз и на странице девушки в Instagram.

"Принимаем поздравления. 29.08.2021", - написала Зинченко в комментарии под фото.

На торжество Настя надела белое платье с прозрачными рукавами и объемной юбкой с небольшим шлейфом. Образ дополнил огромный белый бант в прическе. В свою очередь Соколюк надел светло-серый костюм.

Выездная церемония проходила на открытой террасе в изысканном загородном итальянском ресторане Zafferano, который находится в коттеджном городке Riviera Zoloche в селе Вишенки Киевской области. К символическому алтарю Настю вел папа.

Развлекали гостей струнный коллектив и саксофонистка.

После церемонии "девочка с собачкой из Уханя" переоделась в белое платье на бежевом подкладе на бретелях и со спущенными плечами. Именно в этом платье Настя была на росписи. Для праздника она выбрала актуальные туфли-лодочки с широким каблуком.

История любви "девочки с собачкой из Уханя"

Настя Зинченко и Максим Соколюк познакомились, когда девушка отказалась уезжать из охваченного коронавирусом китайского Уханя без своего питомца. Глава миграционной службы позвонил ей, чтобы помочь. Спустя несколько звонков влюбленные впервые встретились, но на тот момент Соколюк был женат. С уже бывшей супругой Юлией у него двое детей.

Стоит отметить, что Соколюк старше свой второй супруги на 20 лет, но это не помешало им расписаться в феврале текущего года. На церемонию гостей тогда не приглашали.

Автор: Анастасия Горбачева