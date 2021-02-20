Пара поделилась фото со свадьбы в Facebook.

43-летний глава Госмиграционой службы Соколюк и 23-летняя Анастасия Зинченко (более известная в народе как «девочка с собачкой из Уханя», которая стала известной благодаря эпидемии коронавируса в Китае) официально поженились.

Снимки в свадебных нарядах обнародовал сам чиновник на своей странице в Facebook.

"20.02.2021 Люблю", - подписал кадры Соколюк, такой же пост опубликовала и сама Зинченко.

Жених на свадьбу облачился в черный строгий костюм с галстуком и белой рубашкой. Невеста позирует на снимках в бежевом платье с открытыми плечами и глубоким вырезом в зоне декольте. Волосы Зинченко приподняла, оставив лишь свисающими несколько прядей, которые обрамляли ее лицо с нюдовым макияжем.

Анастасия Зинченко и Максим Соколюк: история отношений

Соколюк занимался судьбой Насти, когда она застряла в охваченной коронавирусом китайской провинции, Ухане. Он организовал ее возвращение в Украину и в родной Херсон, а затем он предложил избраннице переехать в Киев

Когда у них завязался роман, Соколюк был женат. Весной чиновник подал на развод, а летом уже получил решение суда о расторжении брака. С бывшей женой у них двое детей - дочь и сын.

Максим Соколюк старше новой избранницы на 20 лет.

Напомним, что Максим Соколюк и Анастасия Зинченко в один день объявили о своих отношениях. 6 сентября глава миграционной службы написал, что решение проблемы девушки с возвращением из охваченного коронавирусом Уханя перешло со временем в романтическое общение.

Лично пара встретилась в конце апреля, когда Настя все-таки вернулась из Китая в Херсон. Эвакуироваться самолетом в Украину Зинченко отказывалась из-за собаки.

В подтверждение своих чувств, глава Госмиграционной службы Максим Соколюк ко Дню Святого Валентина написал небольшое эссе на трех языках, посвященное любви. Бойфренд "девочки с собачкой из Уханя" Анастасии Зинченко поделился, что, несмотря на свои 43 года, чувствует себя влюбленным подростком.

А недавно пара угодила в новое приключение: влюбленные застряли на острове Занзибаре. Украинцы несколько дней не могли покинуть его из-за сломанного самолета.

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Автор: Виктория Гордиенко