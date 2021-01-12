В 2021 году вырастут выплаты на ребенка.

В 2021 году в Украине планируют поднять социальные выплаты для семей с детьми. В этом году планируется несколько повышений минимального прожиточного минимума, к которому привязаны детские выплаты. Также ожидается повышение помощи детям-сиротам и минимальной декретной помощи для безработных. Новые суммы родителям выплачивают с 1 декабря 2020 года.

Детский прожиточный минимум в 2021 году

Выплаты на детей зависят от размера прожиточного минимума для детей. С 1 декабря 2020 года минимальный прожиточный минимум для детей до 6 лет подняли до 1921 гривни, для детей от 6 до 18 лет – 2395 гривен. С 1 июля 2021 года эти суммы увеличатся до 2013 гривен и 2510 гривен соответственно. А с 1 декабря 2021 года - до 2100 гривен и 2618 гривен.

Выплаты для детей, над которыми установлены попечительство или опека

Этот вид выплат составляет 2.5 прожиточных минимумов. Для детей до 6 лет установлены следующие выплаты:

с 1 декабря 2020 года – 3 803 гривни;

с 1 июля 2021 года – 5 033 гривни;

с 1 декабря 2021 года – 5 250 гривен.

Для детей возрастом от 6 до 18 лет будут выплачиваться такие суммы:

с 1 декабря 2020 года – 5 988 гривен;

с 1 июля 2021 года – 6 275 гривен;

с 1 декабря 2021 года – 6 545 гривен.

Такими же будут выплаты на детей-сирот, лишенных родительской опеки.

Если ребенок, над которым установлена опека, имеет инвалидность, то выплаты составят 3.5 прожиточного минимума: 6 724 грн на детей до 6 лет с 1 декабря и 8 383 на старших детей.

Выплаты одиноким матерям

Одинокие мамы смогут получить материальную помощь в размере разницы между прожиточным минимумом и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.

Декретные выплаты для женщин

Длительность оплачиваемого отпуска для беременных отличается в разных случаях. Женщины, которые вынашивают одного ребенка, могут рассчитывать на 126 календарных дней декрета (70 дней до родов и 56 после). Для женщин, которые вынашивают более одного ребенка, предусмотрено 140 дней декретного отпуска (по 70 дней до и после родов). Беременные, пострадавшие от последствий аварии в Чернобыле, получат 180 декретных отпускных дней.

Женщины, которые работают как ФОПы, также имеют право на декретный отпуск, поскольку платят налоги.

Размер декретных выплат составляет 100% средней официальной зарплаты по месту работы. Для этого зарплату женщины за последние 12 месяцев делят на количество отработанных дней. Эта сумма будет платой за один день отпуска во время декрета. Безработные женщины также будут получать декретные выплаты:

с 1 декабря 2020 года – 2 383 гривны;

с 1 июля 2021 года – 2 635 гривен;

с 1 декабря 2021 года – 2 749 гривен.

Выплаты при рождении ребенка

Размер выплат при рождении ребенка в 2021 году не изменился. Семья получит 10320 гривен выплат сразу после рождения малыша, а далее будет ежемесячно получать по 860 гривен в месяц до достижения ребенком возраста трёх лет.

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Автор: Екатерина Пулатова