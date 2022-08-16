Существенные изменения предлагаются в части новейшей истории, в первую очередь, событий, связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины.

Министерство образования и науки Украины внесло изменения учебную программу школы в ответ на вызовы, возникшие в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины.

Так, как сообщают на странице МОН, в учебные программы предметов "История Украины", "Всемирная история" для 6-11 классов и интегрированного курса "История: Украина и мир" (10 класс) внесены изменения с учетом новых историографических наработок. Предлагаемые дополнения имеют целью уяснить сквозные линии из прошлого, которые позволяют объяснить современные события.

К примеру, в обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на правительство имперского типа. Также программы ориентируют на изучение не только инструментов насилия, которое в ХХ веке испытывали украинцы, но и сопротивление ему. Часть изменений в обучающих программах направлена на расширение пространственных контекстов украинской истории, создание дополнительных возможностей для аналогий и сравнений.

Существенные изменения предлагаются в части новейшей истории, в первую очередь, событий, связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины. Предусмотрено полное (отдельный учебный блок) рассмотрение российско-украинской войны, начавшейся в 2014 году. Отмечаются геноцидные действия политического руководства и российского войска в отношении украинцев, национальном сопротивлении агрессии российской федерации и международная поддержка Украины.

Обновлен перечень терминов/понятий, таких как: "присвоение суверенитета" (в значении присвоения, захват суверенитета УССР союзным центром), "русский мир", "рашизм"; вместо выражения "политика русификации" применено выражение "політика російщення", которое точнее отражает сущность явления и процесса; уточнен контекст применения понятия "коллаборационизм".

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что Минобразования Украины изъяло из учебных программ произведения российских и беларуских авторов, кроме уроженцев Украины.

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