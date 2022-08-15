Воздушные силы Украины делают все для того, чтобы закрывать наше небо, подчеркнул директор Центра военно-правовых исследований.

Во время войны с Украиной у РФ возникли проблемы с военными летчиками - противник не успел подготовить пилотов.

Врагу приходится привлекать к широкомасштабной агрессии военных пенсионеров, рассказал директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"По состоянию на сегодня, мы можем констатировать, что у России возникли проблемы с военными летчиками, потому что по меньшей мере два пилота, которые были сбиты на востоке у нас, это были люди пенсионного возраста", - отметил военный эксперт.

Мусиенко добавил, что одному из пилотов, который наносил удары по украинским позициям на штурмовике Су-25, было за 60 лет.

"...Это свидетельствует о том, что они обращаются к военным пенсионерам, потому что новых они еще не успели подготовить и научить - раз, и это означает, во-вторых, что несмотря на нехватку средств противовоздушной обороны, даже теми усилиями, которые есть, украинские авиаторы и украинские воздушные силы делают все для того, чтобы закрывать украинское небо...", - подчеркнул эксперт.

Напомним, российские захватчики вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники, в частности, использовали против украинцев авиацию. Защитники нашего государства давали достойный отпор врагу. На нашей земле уже ликвидировали 43 750 противников и, в частности, 233 самолета.

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