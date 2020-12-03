Евгений Петруняк / скриншот из видео
Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Петруняк во время заседания парламента рассматривал на своем смартфоне обнаженную грудь незнакомкии.
Фотографию на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.
«Плохо, когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку? Депутат с телефоном Петруняк Евгений», - прокомментировал он.
фото Ян Доброносов/Facebook
фото Ян Доброносов/Facebook
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