На смартфоне нардепа Евгения Петруняка фотограф заметил голую женщину с большим размером груди.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Петруняк во время заседания парламента рассматривал на своем смартфоне обнаженную грудь незнакомкии.

Фотографию на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

«Плохо, когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку? Депутат с телефоном Петруняк Евгений», - прокомментировал он.

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Автор: УНИАН