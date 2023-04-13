Детям на оккупированных территориях назначают "лечение" в России после "медосмотра", который проводят завезенные врачи.

Российские оккупанты продолжают принудительные "медосмотры" для детей на временно оккупированных территориях Украины с целью дальнейшей депортации украинцев. По такой схеме россияне вывезли с востока более 100 тысяч детей якобы на "лечение".

Как сообщает Центр национального сопротивления, "медицинский осмотр" проводят завезенные врачи. На эту программу враг планирует потратить 1,4 млрд рублей.

"После осмотра подавляющему большинству детей приписывают "лечение" в РФ, от которого родители не могут отказаться, ведь тогда им угрожают отобрать родительские права. Так, с начала года в Донецкой области осмотр прошли 75 тыс. детей и 39 тыс. в результате были вывезены в РФ. На Луганщине "осмотрели" 94 тыс. и у 66 тыс. "обнаружили патологию", после чего вывезли", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что были зафиксированы случаи, когда российские врачи требовали у родителей деньги, чтобы не "выявлять патологию" у ребенка.

Депортация детей в РФ

10 апреля удалось вернуть 24 ребенка из Херсонской области, которых незаконно удерживали россияне. Волонтеры говорят, что эта спасательная миссия была одной из самых сложных.

8 апреля исполнительный директор БО "Save Ukraine", бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что из России удалось вернуть 31 депортированного ребенка. Он подчеркнул, что с 2014 года на оккупированной территории оказались 1,5 млн украинских детей из Крыма, Донбасса и других временно оккупированных регионов.

Кроме того, Украина требует от РФ вернуть тысячи похищенных детей-сирот. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в Россию незаконно депортировали 4396 детей-сирот.

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