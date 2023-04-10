По словам волонтеров, это была одна из самых сложных спасательных миссий.

Домой в Херсонскую область сегодня вернули 24 украинских ребенка, которых незаконно удерживали российские оккупанты.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. Детей удалось вернуть благодаря волонтерам благотворительного фонда "Save Ukraine". Помощь в перевозке детей оказала "Укрзализныця".

Отмечается, что по информации волонтеров, это одна из самых сложных спасательных миссий.

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"Россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже. Несмотря на все испытания и пережитое - главное, что теперь дети в безопасности, со своими родными", - говорится в сообщении.

Депортация детей россиянами - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 8 апреля исполнительный директор БО "Save Ukraine", уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014-2021 гг.) Николай Кулеба сообщил, что организация осуществила 5-ю спасательную миссию, в ходе которой удалось вернуть 31 ребенка.

Тогда сообщалось, что есть данные о 1,5 млн украинских детей, которые после 2014 года оказались на территории России или на захваченных территориях Украины. По данным исполнительного директора "Save Ukraine" Николая Кулебы, это почти 20% детского населения - здесь речь идет о Крыме, Донбассе, оккупированных территориях других регионов.

Факт депортации детей является составляющей преступления геноцида и вывоза части населения с целью ассимиляции, в данном случае украинской нации, достаточно, чтобы квалифицировать это как геноцид.

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила, что Российская Федерация похищает украинских детей, чтобы пополнить свою нацию и сделать из них россиян.

Сейчас Украине известно о 19 тыс. 514 украинских детях, незаконно депортированных в Россию. Среди них более 4 тысяч детей-сирот.

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